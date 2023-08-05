Что странно, учитывая, что языки авиации — это английский и русский.

Всё больше камней преткновения обнаруживается в красивой по написанию, но ужасной по реализации идее начала обучения украинских пилотов управлению истребителями F-16. Мало того что этот план сильно запоздал, и чтобы хоть как-то изменить ситуацию на поле боя, Украине, по словам главы Объединённого комитета начальников штабов США Марка Милли, потребуются сотни и сотни боевых самолётов, так его воплощению ещё сопутствует масса проблем.

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Одной из них, причём немаловажной, уделило внимание западное издание Politico. Речь идёт о слабой языковой подготовке украинских лётчиков, практически не владеющих английским языком, из-за чего их обучение сталкивается с трудностями.

Согласно имеющимся у Politico данным, переданным от «официального лица США» и «человека, знакомого с украинским планированием», восемь свободно владеющих английским украинских пилотов готовы начать обучение как только будет сформирован соответствующий план. Ещё двадцать лётчиков имеют «некоторые» знания английского и сначала будут отправлены на языковые курсы в Британии. В общей сложности, как сообщает издание, к обучению на F-16 определили 32 украинских пилотов, но когда это обучение начнётся, пока неизвестно.