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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Армия России в ходе наступления на Купянском направлении установила контроль над селом Новоселовское в ЛНР
Ну, или восстановила контроль над ним. Кому как удобнее.

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Как мы уже неоднократно отмечали, в рамках текущих боевых действий на линии боевого соприкосновения осуществляются два наступления: одно со стороны ВСУ сразу по нескольким направлениям, а другой со стороны ВС РФ на Купянском направлении. Элементарное правило военной науки — удар не нужно распылять, а необходимо сосредотачивать в конкретном направлении — в очередной раз подтверждается, и вот, сегодня в Минобороны сообщили о том, что в результате наступательных действий «Западной» группировки войск был освобождён населённый пункт (село) Новоселовское в Луганской Народной Республике.

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Вместе с тем в результате наступления, как уточняет российское оборонное ведомство, «на широком фронте» удалось улучшить положение по переднему краю в районах населённых пунктов Ольшана и Першотравневое в Харьковской области.

Что касается наступления ВСУ, то оно продолжает отражаться: сегодня это наступление разменяло третий месяц с момента своего начала, добившись за это время только продвижения в окрестностях Бахмута, где ВС РФ, собственно, не успели оборудовать оборонительные линии после установления контроля над этим населённым пунктом в конце мая этого года.

Сколь долго у военно-политического руководства Украины будет сохраняться иллюзия возможности добиться значительных результатов в рамках наступления, неясно, но российское командование полагает, что потенциала у ВСУ для осуществления наступательных действий хватит до конца августа.

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