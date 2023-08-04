Ничего себе «до». В реальности годами учатся.

Стараясь затянуть текущий конфликт, представители украинского политического руководства на какие только меры не идут и какие только сказки не рассказывают. Очередным «чудо-оружием», которое вот теперь-то точно-точно и наверняка изменит ход боевых действий, должны стать истребители F-16. Пока что их передавать страны коллективного Запада, представляя себе, что произойдёт с данными самолётами в небе над Украиной, не желают, да и обучение украинских пилотов пока не переходит от слов к делу.

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Вот и сегодня спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что обучение лётчиков управлению F-16 займёт до полугода. Связано это не только с тем, что нужно овладеть управлением самим самолётом, но ещё и научиться применять весьма длинную номенклатуру используемого F-16 вооружения.

В целом же у экспертов касательно передачи Киеву истребителей F-16 исключительно скептическое отношение. Во-первых, у Украины уже были воздушные силы, и с ними произошло то, что вынуждает украинских спонсоров вести разговоры на тему передачи уже непосредственно натовской авиационной техники. Во-вторых, переобучение на управление совершенно новым для украинских лётчиков самолётом — это длительный процесс, и за полгода, о которых фантазируют киевские политики, он явно не выполняется.

Тем временем «контрнаступление» уже забуксовало, а по словам высшего российского политического руководства, и вовсе провалилось, так что вопрос передачи F-16 «немножко» запоздал.