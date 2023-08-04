Но его реализацию оставят на самый крайний случай.

Развивающиеся сейчас в Нигере события активно освещаются в СМИ и, к недовольству Киева, даже затмевают конфликт на Украине. Причина достаточно простая и серьёзная: если коллективный Запад и здесь пойдёт на поводу империалистических замашек, то в Африке может возникнуть ещё одна горячая точка, со всеми вытекающими из этого последствиями. А тут ещё и начальники военных штабов стран-членов Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) подливают масло в огонь, заявляя, что уже согласовали план возможной интервенции в Нигер.

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Как передаёт Reuters со ссылкой на комментарий комиссара ECOWAS по вопросам мира и безопасности Абделя-Фатау Мусаха, в ходе встречи начальников военных штабов стран-членов ECOWAS были отработаны все элементы возможной военной интервенции с Нигер — включая расчёт по необходимым для осуществления этой операции ресурсам и местам развёртывания сил.

Окончательное решение по тому, как действовать в отношении ситуации в Нигере, будут принимать руководители стран-членов ECOWAS. По словам Мусаха, военная интервенция оставлена как крайний вариант на случай, если военная хунта в Нигере не прекратит узурпацию власти и не восстановит в стране конституционный порядок. До тех пор в ECOWAS надеются, что проблему удастся решить дипломатическим способом.