Культ войны и смерти продолжается.

На сегодняшний день вся обороноспособность Украины держится на трёх «китах»: западных финансовых вливаниях, западных поставках техники и украинском мобилизационном потенциале. Каждый новый переданный в пользу Киева тип западного вооружения рассматривается как очередной «game changer», и каждый раз по итогу боевого применения этих вооружений надежды на это тают, словно мягкое мороженое на солнце в 34-градусную жару. Тем не менее, пропаганда никуда не уходит, и создание иллюзии того, что западное оружие каким-то образом меняет ход этого конфликта, а не просто его затягивает, продолжается.

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Так, сегодня стало известно, что Национальный банк Украины ко дню Воздушных сил выпустил памятную монету номиналом в 10 гривен, на которой изображён зенитный ракетный комплекс Patriot, снабжённый надписью «ПВО — надёжный щит Украины». Всего в обращение собираются выпустить десять миллионов экземпляров данной памятной монеты, тем самым её ценность для нумизматов, конечно, весьма спорна.

ЗРК Patriot появились на Украине в этом году. Согласно официальным сведениям Минобороны России, значительная часть соответствующих установок уже уничтожена. Наиболее красочный процесс уничтожения ЗРК Patriot мы могли наблюдать в мае этого года, когда по батарее данной системы ПВО, в хаотичном режиме с рекордной скоростью выпустившей весь свой боезапас, ударили гиперзвуковые ракеты «Кинжал».