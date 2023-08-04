По делу об экстремизме.

Отбывающий ныне наказание в исправительной колонии блогер и оппозиционный деятель Алексей Навальный сегодня участвовал в выездном заседании Мосгорсуда, в рамках которому ему был оглашён приговор по делу об экстремизме и создании экстремистского общества. Решением судьи Навальный дополнительно осуждён на 19 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима.

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Из обвинительного приговора следует, что оппозиционер был признан виновным в создании экстремистского сообщества, его финансировании и участии в нём, а в призывах к экстремистской деятельности с вовлечением несовершеннолетних лиц в опасные действия. Прокурор настаивал на двадцати годах лишения свободы, но судья, с учётом уже отбываемого Навальным наказания, уменьшил срок до 19 лет.