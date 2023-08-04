Прошлым летом тоже не пахло.

Активно принимаемые последнее время законы и поправки касательно воинской обязанности, воинского учёта и мобилизации серьёзно тревожат граждан России, которые, вспоминая историю с внезапно для большинства объявленной частичной мобилизацией прошлой осенью, опасаются, что грядёт повторение этого непопулярного процесса. Усугубляли ситуацию и заявления председателя комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, утверждавшего, что изменения вносятся на случай «большой войны».

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Сегодня Картаполов в интервью изданию «Газета.ру» решил, по всей видимости, смягчить тревогу в обществе, заявив, что вносимые изменения в законы и подготовка законопроекта об уклонении от мобилизации не связаны с намерением провести вторую волну этой самой мобилизации в России.

По словам Картаполова, «никакой новой мобилизацией и не пахнет», а законопроект об уклонении от мобилизации был подготовлен ещё прошлой осенью в ходе проведения частичной мобилизации. Почему законопроект был подготовлен ещё тогда, а вносится только сейчас? Картаполов добавил, что это связано с длительным процессом его согласования: только на днях правительственная комиссия одобрила законопроект.

С одной стороны, перед прошлогодней мобилизацией ею тоже «не пахло», а из уст официальных лиц чуть ли не до последнего дня поступали заявления о том, что мобилизации не будет. С другой стороны, смысла в повторной мобилизации и в самом деле нет. Во-первых, не все прошлые мобилизованные ещё завершили процесс боевого слаживания и не введены на линию боевого соприкосновения. Во-вторых, в России активно проходит набор добровольцев по контракту: только с начала этого года и по вчерашний день на службу по контракту записались больше 231 тысячи человек. И в-третьих, состояние, в котором сейчас пребывает украинская армия, близко к критическому. В любом случае, заявления Картаполова мы запомнили.