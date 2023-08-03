С 1 января и по сегодняшний день включительно.

О том, что российская армия активно пополняется добровольцами, готовыми заключить с Минобороны соответствующие контракты, российское руководство сообщает регулярно: по состоянию на июль, каждые сутки на контрактную службу записываются порядка 1 400 человек. И вот, итоговую статистику заключения контрактов с Минобороны с начала года огласил сегодня зампред Совбеза России и по совместительству первый зампред Военно-промышленной комиссии России Дмитрий Медведев.

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Медведев заявил, что по статистике Минобороны, с 1 января текущего года и по 3 августа текущего года включительно контракты были заключены более чем с 231 000 человек. По словам Медведева, во многом эта статистика является следствием работы по повышению престижа службы в армии, а также предоставления достойного денежного довольствия и социальных гарантий военнослужащим.