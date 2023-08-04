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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Эрдоган рассчитывает, что визит Путина в Турцию состоится в августе
Точная дата пока неизвестна.

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Казалось, что после того, что натворил Эрдоган с нарушением договора о содержании боевиков запрещённого в России полка «Азов», контактов между лидерами Турции и России долго не будет. Но глобальная политика — это не семейные склоки, где можно изображать обиду и месяцами друг с другом не разговаривать, а большая и очень важная игра, в которой не место подобному поведению. Вот российское руководство и ведёт себя по-взрослому, соглашаясь на встречу на высшем уровне в Турции. По крайней мере, о достижении соответствующей договорённости заявил сегодня лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

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По словам Эрдогана, которые он произнёс в интервью журналистам, точная дата визита Путина в Турцию ещё не определена, но он рассчитывает на то, что в результате работы внешнеполитических ведомств двух стран встречу удастся провести уже в текущем месяце.

Ранее в Кремле отмечали, что местом встречи Путина и Эрдогана не обязательно будет Турция, но, по всей видимости, и если Эрдоган не лукавит, данный вопрос был урегулирован, и визит всё же пройдёт там, где изначально планировалось.

Темы, которые будут обсуждаться лидерами двух государств в ходе визита, пока не уточняются, но логичнее всего предположить, что ключевой темой станет сирийский конфликт и способ его окончательного урегулирования. Без Турции, которая играла одну из основных ролей в «антиассадовской коалиции», сей процесс, сами понимаете, труднореализуем.

#россия #политика #турция
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