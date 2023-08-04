Ужас ужасный, что тут ещё сказать.

Сегодня ровно два месяца с момента начала наступательных действий со стороны ВСУ по всем направлениям линии боевого соприкосновения. «Контрнаступ» пока, естественно, не закончился, но промежуточные итоги пока что говорят сами за себя: потери со стороны Украины чудовищные, а продвижение если где-то и состоялось, то в оперативном, и уж тем более в стратегическом плане оно совершенно незначительно. И вот, сегодня Минобороны России рассказало, чего украинской армии стоило это «контрнаступление» по итогам двух месяцев его проведения.

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Итак, начнём со статистики, которой мы обычно в редакционных новостях стараемся не касаться по причине её аморальности — потерь в личном составе. К сожалению, в обзорном материале эта статистика необходима для понимания масштабов наступательных действий ВСУ и того, насколько большой просчёт был сделан украинским командованием под давлением западных спонсоров. Согласно статистике Минобороны России, и мы, сразу отметим это заранее, не имеем никакого представления о том, как эта статистика формируется, потери в личном составе ВСУ за два месяца наступления превысили 43 тысячи человек.

В это число включены как безвозвратные, так и санитарные потери, а также, согласно комментарию российского оборонного ведомства, эвакуированных в украинские и зарубежные госпитали наёмников, и, наконец, та часть личного состава, которая была ликвидирована в результате ракетных и беспилотных ударов в тыл (в том числе глубокий) ВСУ.

Что до потерь в технике, то здесь статистика более подробная, потому что подсчётам такие потери подвергаются лучше. Суммарно ВСУ только на линии боевого соприкосновения (без учёта потерь в результате ударов по тылам) утратили свыше 2 500—2 600 единиц различной техники. В это число входят 1 831 танков и других боевых бронемашин, в том числе 25 танков Leopard, 7 колёсных «танков» AMX-10RC и 21 БМП Bradley. Также ВСУ за два месяца потеряли 747 орудий полевой артиллерии и миномётов, в том числе 76 гаубиц M777. Потери в самоходных артиллерийских установках составили 84 единицы — все они иностранного производства. Остатки авиации Украины тоже были значительно потрёпаны: за два месяца было сбито 26 самолётов и 9 вертолётов воздушных сил ВСУ.

Как неоднократно отмечали независимые реальные эксперты из разных стран с опытом службы в вооружённых силах, потери такого масштаба абсолютно несовместимы с успешными действиями, и их невозможно восполнить. В связи с этим в западных СМИ всё чаще стали появляться материалы, критикующие украинские власти, и рисующие для Украины в целом мрачные перспективы. Всё потому, что исход этого конфликта на фоне того, как проходит «контрнаступ», становится абсолютно очевиден даже тем, кто активно гнали от себя эту мысль.