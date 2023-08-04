И в чём дело, никто вразумительно объяснить не может.

Несмотря на то, что доллары и евро в российском торговом балансе уже давно и стремительно (ещё до разрыва в прошлом году Западом в одностороннем порядке отношений с РФ) замещаются национальными валютами государств, составляя, по официальной статистике ЦБ, всего около 38 % от общих расчётов, в сознании общества показатели курса доллара по-прежнему, по привычке, остаются индикаторами здоровья экономики. И, судя по этому индикатору, со здоровьем проблемы.

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С июня этого года рубль начал стремительно ослабевать, дешевея каждый день примерно по 0,5—1 рублю за одного вечнозелёного президента. Как итог, на сегодняшний день ситуация на Мосбирже практически вплотную приблизилась к психологически неприятной отметке, превысив 95 рублей за один доллар и 104 рубля за один евро. В последний раз такое было в конце марта прошлого года, в период так называемых афтершоков от беспрецедентного санкционного давления на российскую экономику. Официальный же курс доллара от ЦБ на завтра составил 94,81 рублей за доллар.

Внятных и приемлемых объяснений сложившейся ситуации нет и, возможно, быть не может. Представители экономического блока правительства связывают ослабление доллара с торговым дисбалансом, когда спрос на валюту в результате повышения экономической активности населения увеличивается, а её приток, вследствие отсекания коллективного Запада от России, значительно просел.

Напомним, что эксперты неоднократно отмечали, что наиболее приемлемым курсом рубля к доллару, при котором соблюдаются интересы как экспортёров, так и импортёров, является соотношение примерно в 60—70 рублей за одного «вашингтона». В текущей же ситуации импортные товары пропорционально дорожают, спрос на них снижается, тем самым из экономики выводится её составная часть.