Но вряд ли её одобрят на ближайшем саммите.

Венесуэла давно рассматривает БРИКС как возможность выйти на крупные и развитые мировые рынки, не связанные с коллективным Западом, от которого Боливарианская Республика натерпелась столько, что хватит не на один том истории. Заинтересованность в членстве в данной организации в Каракасе озвучивалась неоднократно, и вот, несколько часов назад стало известно, что Венесуэла официально подала заявку на вступление в БРИКС. Соответствующее заявление сделала исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес.

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По словам Родригес, в мире сложилась ситуация, при которой хозяином планеты хочет быть держава, находящаяся в упадке. Такой мир, считают в Венесуэле, не может существовать, ему пришёл конец, а на смену ему приходит возводимый странами группы БРИКС многополярный мир.

Насколько быстро заявка Венесуэлы будет одобрено, неясно. Ясно другое: в рамках саммита БРИКС в конце августа нас ждёт много интереснейших новостей, напрямую влияющих на дальнейшее геополитическое развитие планеты.