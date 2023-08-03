Дескать, США такие ракеты не передают, и мы не будем!

Нынешняя немецкая политическая «элита» вызывает чувство жалости: во всех своих внешнеполитических (да и внутриполитических тоже) действиях оглядываются на Вашингтон. В начале этого года в США, зная об этой слабости немецкого руководства, уже сумели «развести» последнее на поставку Украине танков Leopard. К чему это привело, все во всём мире уже видели. Теперь же, когда в Киеве начинают требовать от Берлина дальнобойные ракеты Taurus, Германия отвечает отказом, оправдываясь тем, что Украина того и гляди применит эти ракеты по общепризнанной территории России.

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Понимая, что этого аргумента для потерявших берега киевских властей недостаточно, министр обороны Германии Борис Писториус, повторяя нежелание ФРГ передавать Украине ракетя Taurus, сослался на Соединённые Штаты, которые, дескать, тоже не поставляют Киеву дальнобойные ракеты, поскольку это чревато эскалацией, которая может выйти из-под контроля.

Разговоры о передаче Украине ракет большой дальности ведутся уже давно. Впереди паровоза как всегда бежит Великобритания, которая, не согласовав решение с Вашингтоном, передала Киеву значительное количество ракет Storm Shadow, которые навели шороху в российском тылу, но в целом в абсолютном большинстве сбиваются средствами ПВО.