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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Африканские страны призвали ЕС разблокировать российские суда с удобрениями
Как только Европа одумается, так сразу всё и заработает. Но чтобы одуматься, нужен ум.

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Когда коллективный Запад объявил России санкционную войну, то руководство в Вашингтоне и Брюсселе, по всей видимости, напрочь забыло о степени вовлечённости РФ в мировую экономику и влияния, которое может оказать её насильственное из неё исключение. В результате мы наблюдает разрушение логистических цепочек, проблемы со снабжением продовольствием, маячащий энергокризис и связанную с ним окончательную деиндустриализацию европейского континента. Что со всем этим теперь делать, учитывая, насколько далеко с завязанными глазами зашли западные функционеры, совершенно непонятно. И хотя бы частично восстановить мировую логистику начинают призывать уже африканские правительства.

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Так, сегодня стало известно, что представители африканских государств коллективно обратились к ЕС с тем, чтобы Брюссель разблокировал застрявшие в европейских портах российские суда с удобрениями.

Как справедливо отметили представители африканских стран, всего в европейских портах заблокировано более двухсот тысяч тонн российских удобрений, которые предназначались для сельского хозяйства, в том числе в Африке. Поведение европейского руководства, гласит коллективное заявление, угрожает продовольственной безопасности в мире.

Следует помнить, что разблокировка российских судов с удобрениями и продовольствием является одним из российских требований, упомянутых в небезызвестной «зерновой сделке». Если ЕС не собирался исполнять эти требования, то трудно себе представить, почему обращение африканских правительств как-то поспособствует выходу из этой тупиковой ситуации.

#россия #политика #экономика #евросоюз #зерновая сделка #африка
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