Это что, Украина её возводить собралась? Как? За чей счёт?

Возведение гидротехнических сооружений, особенно если речь идёт о гигантских плотинах, это трудоёмкий и крайне затратный по времени процесс. Украина, по всей видимости, считает, что у неё есть (или будут) и финансовые, и технические, и научные возможности для проведения работ такого масштаба, поэтому компания «Укргидроэнерго», являющаяся оператором всех украинских доставшихся ей в наследство от СССР/России гидроэлектростанций, назвала примерные сроки восстановления плотины Каховской ГЭС.

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По подсчёту специалистов «Укргидроэнерго», в общей сложности процесс займёт восемь лет, из которых два года уйдёт создание проекта восстановления ГЭС, включая возведение временной плотины, и ещё шесть лет непосредственно на строительство основной плотины.

При всём этом в компании прекрасно отдают себе отчёт в том, что сначала должны завершиться боевые действия. В представлении «Укргидроэнерго» этот процесс закончится «деоккупацией», после которой и начнутся восстановительные работы. Что же будет в реальности, пожалуй, с каждым днём становится очевидно всё большему количеству людей: восстановление плотины ляжет на плечи российских инженеров и энергетиков.