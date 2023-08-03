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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Дрон-камикадзе «Ланцет» успешно поразил очередной танк Leopard 2
Потому что может.

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Кадров работы дронов-камикадзе «Ланцет» на линии боевого соприкосновения каждый день появляется столько, что мы в редакции, разбирая массу других новостных материалов, уже попросту не успеваем осветить их все, предпочитая выбирать только наиболее значимые моменты. Уничтожение «Ланцетами» танков Leopard 2A6, стоимость которых в тысячи, если не в десятки тысяч превышает стоимость подбивающего их дрона, безусловно, является значимым событием.

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Вот сегодня в тематических «пабликах» в социальных сетях стали появляться кадры работы «Ланцетов» на Запорожском направлении линии боевого соприкосновения, остающейся одной из наиболее горячих точек в рамках текущего конфликта. Судя по кадрам, Leopard 2 уже был выведен из строя то ли ПТУРом, то ли попаданием артиллерийского снаряда, а «Ланцет» лишь добил его, дабы противник не имел возможности эвакуировать данную технику и восстановить её боеспособность.

Возникает логичный вопрос: почему эти танки не захватываются в качестве трофеев, чтобы впоследствии отправить их на выставки на всеобщее обозрение? Официального ответа на этот вопрос нет, но можно предположить, что в текущих условиях правильнее будет уничтожить танк до невосстановимого уровня, чем рисковать с его эвакуацией с поля боя ради пропагандистских целей. Со всеми задачами по антипиару западной техники отлично справляются военные.

#россия #украина #боевые действия #танки #leopard 2 #leopard #"ланцет"
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