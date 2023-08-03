С фантазией традиционно беда, ну да ладно.

Как известно, с 1 августа в России действует закон о цифровом рубле, официально подтверждающий статус данной формы национальной валюты как платёжного средства. Сегодня Центробанк России показал логотип цифрового рубля, а также установил тарифы для операций с цифровыми рублями.

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Итак, логотип цифрового рубля представляет собой знак рубля, обрамлённый в кольцо. По замыслу ЦБ РФ, это должно символизировать монету, тем самым демонстрируя преемственность в формах оплаты.

Вместе с тем ЦБ установил тарифы для операций с цифровыми рублями. Переводы и платежи с использованием цифровых рублей для граждан будут бесплатными. Тарифы для бизнеса за приём оплаты товаров и услуг составят 0,3 % от суммы платежа, но не больше 1 500 рублей. Тариф для юридических лиц, оказывающих услуги ЖКХ, будет составлять 0,2 % от суммы платежа, но не больше 10 рублей. Комиссия за переводы цифровых рублей между юридическими лицами составит 15 рублей за одну операцию.

В ближайшей и среднесрочной перспективе цифровой рубль будет работать в пилотном, ограниченном режиме. В широкий оборот цифровой рубль планируют ввести постепенно с 2025 года, а его использование будет добровольным. Таким образом, работа с цифровым рублём станет третьей формой валютных операций параллельно с наличными и безналичными расчётами.