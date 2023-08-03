Страшно другое: 43 % за продолжение «помощи».

Ни для кого на сегодняшний день не должен стать откровением тот факт, что вся возможность Украины сопротивляться держится исключительно на западных вливаниях в страну финансовых средств, военной техники, боеприпасов и разведданных, а также непосредственно обучения войск. В этот процесс активнейшим образом вовлечены США и Евросоюз, граждан которых никто, естественно, не спрашивает, оказывать Киеву помощь или нет: их налоги просто идут туда, куда велят отправлять из-за океана.

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И если на момент начала специальной военной операции большинство населения Европы разделяло сторону Украины как якобы «жертвы агрессии», то с течением времени, видя на то, чего их собственным государствам стоит эта безмерная поддержка абсолютно чужой, по большому счёту, страны, настроения потихоньку начинают меняться. В частности, даже в Словакии, являющейся одной из главных заступниц Украины в текущем конфликте, большинство населения уже выступают против того, что бы их правительство оказывало Киеву поддержку.

Согласно опросу, проведённому словацким агентством AKO для телеканала JOJ, 51,5 % респондентов считают, что с оказанием поддержки Украине следует завязывать. Учитывая словацкую реальность и уровень пропаганды, это очень большой процесс несогласных с политикой своего государства. К сожалению, ужас вызывает другая часть статистики: 43,2 % опрошенных заявили, что словацкое государство всё делает правильно, и оказание помощи Киеву необходимо продолжать.

Если выражаться простым языком, то словацкое общество по данному вопросу разделено пополам с небольшим перевесом в сторону несогласных. Иными словами, прежде чем проведение непопулярных мер станет невозможным, должно пройти ещё больше времени: когда свою поддержку действиям правительства перестанут выражать примерно 2/3 населения.