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Редакция
События в мире Михаил Андреев
WSJ: Западный санкционный удар по российской экономике не оправдался
Хотя на момент его начала многих одолевали сомнения, выкарабкается ли Россия.

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Когда в конце зимы—начале весны прошлого года коллективный Запад обрушил на Россию все свои санкционные возможности, он действовал, откровенно говоря, вслепую. Столь жёсткие, масштабные и, конечно же, в своей сути абсолютно незаконные санкции доселе никогда не вводились против государства масштаба и уровня России, столь прочно встроенного в мировую экономику и имеющего колоссальное влияние в мире, поэтому последствия от санкционной войны невозможно было предугадать.

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Западный расчёт, основанный на представлении об уровне экономического развития России родом из 1990-х, заключался в надежде на молниеносное сокрушение российской экономики, что должно было повлечь за собой смену курса российского руководства относительно западной политики взамен на снятие санкций. Ситуация была действительно сложная, но по итогу санкционный удар оставил на «теле» России пусть и крупный, но всё же синяк, но при этом скелет, готовившийся к этому удару как минимум с 2014 года, выдержал, не допустив многочисленных переломов, в том числе несовместимых с жизнью.

И вот, этот неоспоримый факт теперь отмечают и в авторитетных западных изданиях, таких, например, как The Wall Street Journal. Несколько часов назад в нём вышла статья под красноречивым названием «Запад атаковал российскую экономику. Результат — очередной тупик». В этой статье издание отмечает, что экономический конфликт Запада с Россией отражает ситуацию, которая сложилась на линии боевого соприкосновения на Украине, которую авторы статьи описывают как «тупиковую», «безвыходную».

Журналисты пишут, что под давлением санкций России удалось удержать инфляцию, а основные российские экспортные товары — энергоресурсы — стабильно продаются, причём даже по ценам выше установленного Западом «потолка». Дефицита микрочипов не наблюдается, а торговые потоки переключились на восточных партнёров России в лице Китая и Индии. При этом непосредственно в РФ развивается промышленность, в частности, военная, а государство активно занимается гашением возможных последствий санкционного давления.

#россия #санкции #экономика
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