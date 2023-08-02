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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Папа Римский призвал Европу найти «креативные пути» завершения украинского конфликта
Не нужно никакого креатива. Путь разрешения этого конфликта сто раз озвучен.

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Сложившаяся в конфликте на Украине ситуация, заключающаяся в первую очередь в нежелании заканчивать его дипломатическим способом при всяческом саботаже этих действий со стороны киевских кураторов, начинает тревожить уже не только весь мир, находящийся за пределами коллективного Запада, но и практически самый центр современной европейской цивилизации — Рим. А если конкретнее, то Ватикан в лице Папы Римского Франциска.

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Сегодня понтифик в ходе своего визита в Португалию призвал Европу отыскать «креативные пути» урегулирования текущего конфликта на Украине. Папа Римский задал совокупной Европе риторический вопрос: «Куда ты плывёшь, если не предлагаешь путей мира?». Кроме того, понтифик заявил, что его тревожит тот факт, что в мире вместо инвестиций в будущее детей вкладываются в оружие и разрушения.

Следует отметить, что Папа Римский не просто делает красивые и правильные с точки зрения морали заявления, но и активно способствует хотя бы поиску точек контакта между Москвой и Киевом. Так, в прошлом месяце в столицах России и Украины побывал специальный посланник Папы, кардинал Маттео Дзуппи, который до этого посещал Вашингтон, который многие совершенно справедливо считают источником проблем с кажущейся неразрешимостью текущего конфликта.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия #евросоюз #ватикан
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