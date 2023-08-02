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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Киеве раскритиковали «международное сообщество» за реакцию на выход России из «зерновой сделки»
Реакция, видите ли, не такая, на какую рассчитывал Киев. А на что там рассчитывали?

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Вот уже больше двух недель так называемая «зерновая сделка», подразумевающая вывоз украинского зерна при полном выполнении российских условий, не действует. Россия не продлила своё участие в ней именно по причине невыполнения своих требований. Так уж сложилось, что вывоз зерна оставался одним из последних источников дохода Украины, которые она тратила, как вы понимаете, отнюдь не на мирные цели.

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И вот, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, изображающий из себя «ястреба» в «противостоянии» с Россией, выразил недовольство тем, как «международное сообщество» отреагировало на действия Москвы.

По словам Подоляка, вместо «жёстких решений и показательного игнорирования требований России» международное сообщество «унизительно просит» Москву вернуться к соглашению. Подоляк считает, что именно такое поведение международного сообщества обеспечивает России возможность продолжать «шантаж».

На какую реакцию рассчитывал Подоляк, не вполне понятно. Силой заставить Россию участвовать в невыгодном для неё соглашении не просто нелепо, но и невозможно. Все экономические санкции уже были введены и не возымели на российскую внешнюю политику никакого эффекта.

#россия #украина #политика #боевые действия #психиатрия #зерновая сделка
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