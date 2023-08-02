Ну, такой пик. Что теперь поделать.

Хотя нынешних киевских властей хлебом не корми, дай перевернуть всё с ног на голову, белое назвать чёрным, а сухое — мокрым, но иногда правда всё же проскакивает, причём, по всей видимости, случайно. Так, сегодня, после того как по украинским портовым городам возобновились массированные удары беспилотниками, президент Украины заявил, что система противовоздушной обороны страны работает на максимуме (пике) своих возможностей.

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В этой истории необходимо понимать две вещи. Во-первых, реальным пиком обороноспособности Украины был день 24 февраля 2022 года, после которого эта обороноспособность методично сводится к приемлемому для России показателю. Не является исключением и противовоздушная оборона, которая за полтора года боевых действий была сведена до возможности защищать только ключевые точки страны.

Во-вторых, нынешняя ПВО Украины полностью зависит от поставок с Запада, которые, естественно, тоже не безграничны, особенно в реалиях того, что в противовоздушную оборону страны НАТО, считающие воздушное превосходство главной идеей при проведении военных операций, исторически не сильно вкладывались.

Так что Зеленский абсолютно прав: ПВО работает на пике сегодняшних возможностей. А то, что пик — он именно такой, это уже, что называется, лирика.