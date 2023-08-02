Потихоньку реальность всё же пробивается.

В текущем конфликте между Россией с одной стороны и Украиной, безмерно поддерживаемой всем блоком НАТО с другой стороны, интенсивность боевых действий и уровень расходования боеприпасов вкупе с потерями в военной технике зашкаливает настолько, что Североатлантический альянс, устами командующего его европейскими силами, такого даже представить не мог. В этих условиях поддержка Украины со стороны Запада бесконечной быть по определению не может: в частности, все американские и европейские запасы 155-миллиметровых артиллерийских снарядов уже опустели, а планы по наращиванию их производства уходят аж в 2028 год или даже дальше в будущее. Россия тем временем, ко всеобщему необоснованному удивлению, только наращивает производство, не прибегая при этом к полному переводу всего государства на военные рельсы.

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Всё это неизбежно закончится понятно чем, и эта реальность начинает со всё большей скоростью доходить до западной прессы. Так, авторитетное немецкое издание Die Welt опубликовало крайне тревожную для Киева статью, обрисовывающую то, к чему приведёт Украину этот конфликт в сложившихся реалиях его ведения.

По мнению обозревателя издания, «контрнаступление» ВСУ перешагнуло за отметку в 60 суток. За это время успехи если и были достигнуты, то иначе как незначительными их назвать невозможно, при этом потери личного состава и военной техники со стороны Украины огромны. В статье указывается, что надежды коллективного Запада на то, что украинцам, снаряжённым западной техникой, удастся переломить ситуацию, не оправдываются, а нерешительность Вашингтона и Брюсселя привела к тому, что Россия смогла организовать циклопических масштабов и сложности фортификации по всей линии боевого соприкосновения.

Всё происходящее, продолжает Die Welt, указывает на то, что никак повлиять на присутствие российских войск Украина не сможет, и будет вынуждена под давлением Запада пойти на перемирие — возможно, по корейскому сценарию — с сохранением за Россией занятых ею территорий и созданием новой «временной» границы. Для Украины такой сценарий будет тяжёлым: интерес инвесторов к разрушенному государству будет крайне невелик, а своими силами Киев восстановить страну хотя бы до состояния начала 2022 года не сможет.

Такой расклад, убеждён обозреватель Die Welt, приведёт к огромному разочарованию в украинском обществе. Что же до Запада, то он уже устал от «войны», а в следующем году внутренние проблемы возобладают над внешними, и желание финансировать Украину отпадёт.