Выявлять места хранения и запуска этих беспилотных катеров нужно ещё тщательнее.

На фоне тотального отсутствия успехов там, где это имеет единственно большое значение — на линии боевого соприкосновения — из-за чего в набат бьют уже даже самые проукраинские западные СМИ, Киев, как всегда не задумываясь о последствиях, активно ищет победы хотя бы в привычном для себя информационном поле. Сегодня ночью, например, со стороны Украины была предпринята очередная попытка удара морским безэкипажным катером по кораблю ВМФ России.

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Согласно сводке Минобороны, этот корабль выполнял задачу по сопровождению гражданского морского транспорта в юго-западной части Чёрного моря, и благодаря действиям экипажа угроза в лице беспилотного катера была ликвидирована.

На данном этапе главным вопросом остаётся то, где хранятся и откуда запускаются эти морские беспилотные катера, ведь, как мы помним, целью продолжавшихся целую неделю и возобновившихся сегодня ночью ударов по объектам в портовых городах Украины были именно места сборки, хранения и запуска тех самых катеров. Всё это в очередной раз демонстрирует степень, до которой портовые города Украины были милитаризированы, пользуясь прикрытием так называемой зерновой сделки.