А ведь всего этого можно было избежать.

То, что сейчас происходит на Украине — это катастрофа и уничтожение потенциала целого государства, в лучшие времена являвшегося домом для 50 миллионов человек. Будь заседающее ныне в Киеве руководство хоть чуточку самостоятельным и ответственным, того, что случилось 24 февраля 2022 года и продолжается по сей день, оно бы никогда не допустило, поскольку прекрасно понимало бы тяжелейшие и необратимые последствия для своего же собственного государства.

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Но вышло так, как вышло, и история, как мы знаем, сослагательного наклонения не терпит: все попытки решить проблему дипломатическим путём проваливаются по причине нежелания Киева идти на контакт, а это значит, что операция продолжается. Хуже того: киевское руководство постоянно только раззадоривается и будто провоцирует Россию на всё более решительные и сокрушительные действия. В частности, вчера поздним вечером президент Украины Владимир Зеленский, ознакомившись с докладом начальника ГУР МО Украины Кирилла Буданова, заявил, что в России ещё почувствуют «серьёзные результаты» работы этого ведомства.

Естественно, выпад Зеленского не остался без внимания зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева, который сегодня в характерной для себя резкой форме прокомментировал сказанное украинским «лидером». Как отметил Медведев, украинскому президенту следовало бы съездить и посмотреть на результаты работы ВС РФ по целям в украинских городах, являющиеся ответом на террористические действия Киева, после чего задуматься над тем, к чему киевская политика привела Украину.