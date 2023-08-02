Россия тем временем без лишних заявлений осуществляет сокрушительные удары по территории Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам ознакомления с докладом начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова заявил о том, что российскую территорию ожидают «серьёзные» последствия «нашей работы»

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И хотя поведение украинского военно-политического руководства создало вокруг него образ людей, заявления которых не следует воспринимать всерьёз, но обычно после каждой такой «угрозы» действия действительно имели место. Расслабляться в любом случае нельзя: Украина хоть и потеряла бессчётное количество техники в рамках «контрнаступления», но у неё осталось ещё достаточно средств для осуществления "уколов" России.

Не стоит забывать о том, что в попытке сгенерировать громкие заголовки в СМИ Украина впоследствии получает ответные удары многократно превосходящей силы, теряя целые отрасли и последние источники доходов. К сожалению, так бывает, когда страной управляет руководство, сделавшее ставку на победы в информационном поле в противовес реальным победам и здравому смыслу.