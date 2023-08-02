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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Эрдоган договорился с Путиным о визите в Турцию
Когда состоится встреча, и что вообще обсуждать, не сообщается.

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Для взрослых сознанием людей не должно быть открытием, что политика и дипломатия — тонкое дело, которое не терпит закатывания истерик, сжигания мостов, вставаний в позу обиженного и прочих глупостей, которые даже в повседневной жизни и общении между индивидуумами-то не приветствуются и заканчиваются плохо, не говоря уже об отношениях между государствами. Поэтому несмотря на все «выходки», которые устраивает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, поддерживать с ним контакт всё же необходимо, чем российский политический класс и занимается.

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Сегодня, в частности, стало известно, что турецкий и российский лидеры договорились о визите последнего в Турцию. Когда состоится визит и какие темы будут обсуждаться в его рамках, пока, впрочем, не уточняется.

Логично предположить, что одной из тем обсуждения станет постепенное угасание конфликта в Сирийской Арабской Республике (САР). Важно понимать, что без Турции решить эту важнейшую для дальнейшего развития событий на Ближнем Востоке задачу невозможно, поскольку именно Анкара была одним из бенефициаров боевых действий в САР.

#россия #политика #турция
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