Потому что почему они должны были вообще изменяться?

Западные СМИ очень любят изображать, будто кроме стран Европы и Северной Америки в мире больше вообще никого нет, и, как следствие, поэтому Россия находится в «изоляции». Что делать, когда у людей фантазии берут верх над реальностью, должны разбираться опытные психиатры, но речь сейчас не об этом. Издание Euronews взяло интервью у президента Азербайджана Ильхама Алиева и поинтересовалось, повлияла ли российская спецоперация на Украина на отношения между Баку и Москвой.

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Ответ, наверное, удивил журналистов, поскольку, по словам Алиева, изменений в отношениях между Азербайджаном и Россией не произошло: они всегда строились из расчёта на взаимном уважении, признании национальных интересов и суверенитета, и были сбалансированными. Алиев также напомнил журналистам Euronews, что когда в 2020 году случился кризис в Нагорном Карабахе, переросший в боевые действия между Азербайджаном и Армений, именно Россия, а не кто бы то ни было ещё, стала посредником при мирном урегулировании, а в Баку это ценят.

Следует отметить, что Алиев был одним из иностранных лидеров, приезжавших в Москву в 2022 году за несколько дней до начала специальной военной операции. Очевидно, что российское руководство предупредило Азербайджан о том, что боевые действия перестали быть неизбежными.