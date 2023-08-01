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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В США предложили предоставить Украине $1,1 млрд на поддержку энергосектора
Когда шутки про 51-й штат заходят слишком далеко и перестают быть смешными.

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Американские и европейские политики продолжают всеми словами и действиями демонстрировать, что Украина как самостоятельное государство нежизнеспособно и нуждается в постоянной работе системы искусственного жизнеобеспечения в лице бесконечных финансовых вливаний. Вот и сегодня в Сенат США на рассмотрение внесли законопроект, подразумевающий предоставление Киеву суммы в 1,1 млрд долларов с целью поддержки украинского энергетического сектора.

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Вместе с тем законопроект подразумевает вложение ещё полумиллиарда долларов на так называемое сокращение зависимости стран Восточной Европы от поставок российских энергоносителей.

По всей видимости, более эффективных способов вложить деньги в США придумать сейчас не могут. Например, в экономику, в стремительно дряхлеющую транспортную инфраструктуру, на восстановление промышленного потенциала.

#украина #финансы #сша #экономика
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