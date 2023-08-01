Ну вот...

Хотя после военного переворота в Нигере граждане и вышли на улицы с флагами России и ЧВК «Вагнер», заявляя о свободе, равенстве и братстве но подобных демонстраций серьёзным дядям вовсе недостаточно для того, чтобы обвинять то или иное государство в причастности к политическим изменениям. О том, что США не видят никаких свидетельств того, что за переворотом в Нигере стоит рука Кремля, заявил сегодня официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер.

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О том, что переворот в Нигере — это внутреннее политическое событие в стране, заявляли и представители РФ. Как оно было на самом деле, мы вряд ли, конечно, узнаем, но верить в то, что крупные политические преобразования в стране могут возникнуть просто так и без вмешательства извне — это надо иметь крайне наивное, даже детское представление о жизни.

Напомним, что переворот в Нигере произошёл на прошлой неделе. В его результате был свергнут прозападный президент, а власть в стране установила военная хунта.