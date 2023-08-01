Спойлер: не к смертельным, конечно, но будет крайне неприятно.

На выходных в Грузии прошла пусть и несущественная в масштабах страны, но неприятная акция протеста против российских туристов. За пределами страны, в том числе в России, этому событию не уделили большого внимания, зато в самой Грузии побудили к серьёзным обсуждениям. В частности, руководитель правящей грузинской партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе рассказал, чего будет стоить стране гипотетический отказ от российских туристов.

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Урон, считает Кобахидзе, будет нанесён существенный: порядка миллиарда долларов, не считая десятки тысяч утраченных рабочих мест. Учитывая, что номинальный ВВП Грузии, по статистике за 2021 год, составлял порядка 24—25 миллиардов долларов, удар будет крайне болезненный — по словам Кобахидзе, даже непоправимый.

Следует помнить, что сейчас в Грузии заседает адекватное правительство при неадекватном президенте. И счастье грузинского народа, что в грузинских политических реалиях президент является фигурой сугубо номинальной, а реальная власть находится в руках парламента.