Это вроде бы очевидно.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий не оставил без комментария участившиеся удары беспилотниками по Москве. Сегодня в результате подавления беспилотника средствами радиоэлектронной борьбы он угодил в ту же самую башню комплекса «Москва-Сити», что и парой дней ранее. Естественно, подобные совпадения, описываемые как работу РЭБ, у многих вызывают справедливые вопросы и сомнения, но речь сейчас не об этом, а о том, как вообще получается, что БПЛА могут долетать до столицы.

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Наиболее жизнеспособная версия — действующие внутри России украинские диверсанты, запускающие дроны непосредственно неподалёку от Москвы. Её же, пусть и в несколько переформулированном виде, придерживается и Слуцкий. По его словам, «очевидно, что беспилотные аппараты запускает агентурная сеть, действующая на нашей территории». Глава ЛДПР призвал органы правопорядка усилить контроль, а граждан быть бдительными и внимательными, не стесняясь сигнализировать о подозрительных действиях соответствующим органам.

Слуцкий призвал «накрыть шквалом огня центры принятия решений» на Украине и выразил уверенность в том, что ответ Минобороны последует «незамедлительно».