Да объясните им всем кто-нибудь, что ВСУ до «линии Суровикина» даже не добрались. И проблема отнюдь не столь банальна.

Так называемое контрнаступление ВСУ пока ещё, конечно, не закончилось, но результат у него уже сугубо отрицательный. Кто-то скажет, что отрицательный результат это тоже результат, и он, например, поможет киевским властям наконец-то протрезветь от фантазий о своих прошлогодних «успехах» и понять, что добровольный отвод российских войск от Киева и, опять же, добровольное отступление из опасных зон в Харьковской и Херсонской областях в прошлом году — это отнюдь не заслуга ВСУ. Неизвестно, что происходит в сознании украинского командования, но в немецкой прессе, в частности, в издании T-Online, в провале «контрнаступа» винят так называемую линию Суровикина — циклопические по своим масштабам укрепления вдоль всей линии боевого соприкосновения.

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Как отмечают журналисты T-Online, укрепления, возведённые российскими войсками под руководством генерала армии Сергея Суровикина, замедляют наступление ВСУ, в результате чего оно продвигается гораздо медленнее, чем предполагали аналитики. Более того, некоторые более правдолюбивые немецкие издания даже позволяют себе заявлять, что фортификации полностью обнулили все планы Украины по прорыву обороны и выходу к побережью Азовского моря с перерезанием российского сухопутного коридора, через который сейчас снабжаются войска.

Необходимо отметить несколько вещей. Во-первых, о существовании «линии Суровикина» западной прессе известно уже как минимум восемь—девять месяцев, и то, что если её и возможно преодолеть, то только в течение огромного времени и с тотальным обламыванием зубов в процессе «прогрызания» российской обороны. Во-вторых, на самом деле до самой «линии Суровикина» украинские войска ещё даже не добрались, застряв на минных полях в так называемой серой зоне за несколько километров (или десятков километров, в зависимости от конкретного направления) от реальных оборонительных линий ВС РФ. Так что в реальности всё для ВСУ куда печальнее, чем это рисуют даже смелые немецкие издания.