Принимаются меры.

Сегодня утром здание комплекса «Москва-Сити» снова было повреждено в результате попадания в него беспилотного летательного аппарата. Официальная версия — подавление пытавшегося атаковать некий объект в Москве украинского БПЛА, в результате чего тот потерял управление и угодил в высотку. Насколько такая версия жизнеспособна, мы сейчас разбирать не будем, но сам факт удара беспилотниками по Москве имел место — этого никто не скрывает. И вот, о том, что угроза таких ударов очевидна, сегодня заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

реклама

По его словам, выводы делаются, и меры в отношении этой угрозы принимаются.

Напоминаем, что это уже далеко не первый удар беспилотниками по столице. Согласно расхожему мнению, сборка и запуск этих БПЛА происходят уже непосредственно в Подмосковье силами либо проникших под видом «беженцев» с Украины диверсантов, либо силами по какой-то причине «сочувствующих» Украине местных беспринципных активистов.