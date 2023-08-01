Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Кремле признали очевидность угрозы атак БПЛА на Москву
Принимаются меры.

реклама

Сегодня утром здание комплекса «Москва-Сити» снова было повреждено в результате попадания в него беспилотного летательного аппарата. Официальная версия — подавление пытавшегося атаковать некий объект в Москве украинского БПЛА, в результате чего тот потерял управление и угодил в высотку. Насколько такая версия жизнеспособна, мы сейчас разбирать не будем, но сам факт удара беспилотниками по Москве имел место — этого никто не скрывает. И вот, о том, что угроза таких ударов очевидна, сегодня заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

реклама

По его словам, выводы делаются, и меры в отношении этой угрозы принимаются.

Напоминаем, что это уже далеко не первый удар беспилотниками по столице. Согласно расхожему мнению, сборка и запуск этих БПЛА происходят уже непосредственно в Подмосковье силами либо проникших под видом «беженцев» с Украины диверсантов, либо силами по какой-то причине «сочувствующих» Украине местных беспринципных активистов.

#россия #украина #боевые действия
рекомендации
RTX 3070 за 40тр c началом
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
2
Показать комментарии (2)

Материалы по теме

Комбат ВСУ считает, что конфликт продлится ещё пять лет
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

И грянул "Гром" - Россия применяет новый комплекс ракетно-бомбового вооружения 9-А-7759 "Гром"
63
Почему Индия выбрала французские Rafale, если российские Су-30 МКИ быстрее, маневреннее и дешевле
16
Охота началась: что представляет из себя С-70 "Охотник" - новейший ударный БПЛА ВС РФ
2
"Изделие 305" - самая загадочная российская ракета получила боевое крещение в СВО
7
10 современных надежных видеокарт, которые можно смело покупать на вторичном рынке в 2023 году
46
Обновляем старый ПК без переплат – 3 лучшие игровые связки процессор+материнка для любого кошелька
12
Как правильно наносить термопасту на процессор
17
7 причин не покупать видеокарты Nvidia
147
Обзор Wubuntu 11.3 (KDE): Пользовательский интерфейс
15
США разворачивают вдоль “первой островной цепи” пояс дальнобойных ракет для сдерживания Китая
+

Сейчас обсуждают

Vorvort
16:09
Я в статье аргументы владельца 4090 привел и ссылку на его пост.
7 причин не покупать видеокарты Nvidia
Пинаю даунов
16:03
Вообще похуй на эту москву
В Кремле признали очевидность угрозы атак БПЛА на Москву
Пинаю даунов
16:02
Покадут опять ролик и всё)
Инсайдер: в S.T.A.L.K.E.R. 2 можно будет поиграть уже на мероприятии Xbox Gamescom 23 августа
Китя.
15:56
С процессорами с тобой не давно спорили помнишь. а называешь меня фанатом AMD. Мне интересна чистая производительность. еще скажи что это не так.
7 причин не покупать видеокарты Nvidia
Vorvort
15:54
Ремастер полное говно с убитой производительностью.
7 причин не покупать видеокарты Nvidia
Евгений Сом
15:52
И мультами сразу же плюсики ставят. Насколько же фанатики амд ничтожные что свою самооценочку так повышают ))))))))))))
7 причин не покупать видеокарты Nvidia
GrozaX
15:51
Ну а реакция Польши - легендарная)
Лукашенко назвал шуткой слова об «экскурсии» ЧВК «Вагнер» в Жешув и высмеял польские власти
Victorius_Y
15:41
Забытое дополнение к статье - " 4. Возьмите небольшое количество термопасты, примерно 2 гр." Если вы купили шприц где всего 1.5 грамма то купите ещё один! " 9. Проверьте температуру CPU и убедитес...
Как правильно наносить термопасту на процессор
Александр
15:41
Работает всё, чему разрешают работать из коробки. Стабилизация съемки сейчас присутствует на смартах от 10 тыс/р., хотя возможны варианты. Даже на моём смарте, камера "типа" 48 Мп. Текст на бумажке на...
iPhone 15 выйдет в сентябре — SoC Apple A17, USB-C, титановая рамка, Dynamic Island в базе
Aleksei Didenko
15:41
А вариант, что ты всех тут достал даже не рассматривается?
7 причин не покупать видеокарты Nvidia
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем