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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Здание комплекса «Москва-Сити» снова пострадало в результате попадания БПЛА
Украина продолжает пытаться вызвать на себя сокрушительный ответный удар.

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Попытки нанесения ударов беспилотниками по Москве заметно участились. До сих пор мы официально не знаем, каким образом эти средства поражения добираются до столицы, но наиболее логичным вариантом видится работа диверсионных групп из числа проникших на территорию России украинских агентов, собирающих беспилотники непосредственно в Подмосковье. Сегодня ранним утром была организована новая попытка нанесения ударов беспилотниками по объектам в Москве. Соответствующей информацией сначала поделился столичный градоначальник Сергей Собянин, затем её подтвердили в Минобороны.

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Согласно сведениям Собянина, большинство участвовавших в ударе беспилотников были сбиты системами противовоздушной обороны, одному же удалось долететь до той же самой башни комплекса «Москва-Сити», что уже была повреждена в ходе предыдущего попадания. Пострадавших в результате инцидента нет, но существенно повреждён фасад здания: выбито остекление площадью порядка 150 квадратных метров.

Минобороны утверждает, что в ударе участвовали три беспилотника. Два были уничтожены средствами ПВО над Одинцовским и Нарофоминским районами, один в результате подавления средствами РЭБ рухнул на территории «Москва-Сити». Столь стабильное подавление беспилотников системами РЭБ, что они потом очень точно терпят крушение прямо в одну и ту же высотку в центре города, вызывает справедливые вопросы.

Многие эксперты полагают, что такими ударами-«уколами» в то время, как в реальных боевых действиях ВСУ терпят крах, а по Украине наносятся сокрушительные удары, Киев пытается спровоцировать Россию на ответный удар такого масштаба, чтобы после него можно было призвать вмешаться в конфликт сторону, которая на данный момент изображает, что просто стоит в сторонке и наблюдает.

#россия #украина #боевые действия
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