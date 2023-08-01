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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Глава МИД Боливии сообщил о желании страны присоединиться к БРИКС
Вот это будет очень нужный участник группы.

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Группа БРИКС пока что состоит только из пяти участников, но выстроившаяся на вступление в данное экономико-политическое объединение очередь растянулась уже более чем на двадцать государств. И вот, сегодня ещё одна латиноамериканская страна изъявила желание присоединиться к БРИКС — Боливия. Об этом сообщил глава МИД страны Рохелио Майта.

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По словам господина Майта, руководство Боливии официально уведомило БРИКС о желании вступить в группу ещё 12 июня этого года. Целью вступления в БРИКС Боливия видит устойчивое развитие и взаимовыгодное сотрудничество.

Напомним, что Боливия богата ценными полезными ископаемыми, в частности, обладает гигантскими залежами лития, считающегося одним из основных металлов XXI века. Именно соединения лития, вернее, аккумуляторы на их основе, питают все портативные электронные устройства и электромобили. Перерабатывать эти аккумуляторы пока не научились, поэтому путь у всего добытого лития на данный момент только в одну сторону.

Что до БРИКС, то в перспективе эта группа может расшириться до тридцати государств. Возможно, первая волна расширения БРИКС будет объявлена в конце августа в ходе саммита группы в Южно-Африканской Республике. Помимо стран Южной Америки в членстве в БРИКС также заинтересованы государства Юго-восточной Азии, Ближнего Востока и Северной Африки.

#политика #брикс #боливия
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