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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Госдепе подтвердили начало на этой неделе переговоров по гарантиям безопасности Украины
Какие гарантии безопасности могут быть без учёта мнения РФ, не вполне ясно.

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Вчера вечером в Офисе президента Украины сообщили о том, что вскоре начнутся переговоры с США по вопросу предоставления Украине гарантий безопасности. Сегодня в Вашингтоне эту информацию официально подтвердили. Как сообщил официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер, соответствующие переговоры начнутся на этой неделе и пройдут в виртуальном формате, при этом США на этих переговорах будет представлять зампомощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии.

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Как нетрудно заметить, пока что переговоры идут на относительно низком политическом уровне. На данном этапе любопытно, о каких-таких гарантиях безопасности Украины может идти речь без учёта мнения РФ.

При всём этом необходимо помнить, что за кулисами происходят важные события, и ходят слухи, что США и Россия тайно ведут переговоры по окончанию текущего конфликта — с исходом, который позволил бы обеим сторонам сохранить лицо. Не исключено, что до конца года нас ждёт масса интереснейших новостей.

#украина #сша #политика
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