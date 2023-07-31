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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Зеленский опять пожаловался на нехватку западной помощи Украине
Ещё что надо-то? Ядерных бомб 5000 штук и бюджет, как у США?

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Так называемая «blame game» (перекладывание вины с друг на друга) между Украиной и финансирующим её коллективным Западом становится всё очевиднее. На Западе, видя, что «контрнаступление», которое, по замыслу, должно было вернуть Украину в границы 1991 года, забуксовало, а в его ходе Киев потерял поистине чудовищное количество техники, начинают винить киевское руководство в отходе от плана. В Киеве, в свою очередь, обвиняют коллективный Запад в том, что он предоставил недостаточно помощи для реализации наступления. О том, что помощи Запада мало, опять заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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На сей раз украинский президент дал интервью бразильской газете O Globo, в рамках которого отметил, что до тех пор, пока продолжается конфликт, никакой помощи не может быть достаточно. Удовлетворён безмерной помощью Запада Зеленский, судя по его комментарию, будет только в том случае, если конфликт вдруг завершится победой Украины.

Хотя заявления Зеленского выглядят как чистой воды попрошайничество, но при этом необходимо понимать, что вся возможность Украины сопротивляться российской специальной военной операции сейчас держится исключительно на поставках оружия и техники с Запада. Именно коллективный Запад играет роль украинского тыла и выступает стержнем, обеспечивающим устойчивость украинского государства, которому ежемесячно необходимы многомиллиардные вливания просто для поддержания его функционирования. А ресурсы у США, НАТО и ЕС отнюдь не такие безграничные, как многим хотелось бы в это верить.

#россия #украина #сша #боевые действия #нато #евросоюз
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