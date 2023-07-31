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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Киеве сообщили о достижении договорённости с Хорватией о содействии в транзите украинского зерна
Как-то с географией это слабо вяжется. Ну да ладно.

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Чёрное море для вывоза украинского зерна уже больше непригодно: Россия, по сути, блокировала черноморские порты Украины, параллельно нанеся несовместимые с дальнейшим функционированием повреждения её портовой инфраструктуре. Но деньги Киеву на оплату хотя бы маленькой доли поступающих в страну западных вооружений нужны, поэтому украинское руководство всячески пытается найти выход из сложившейся ситуации.

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По суше или по железной дороге перевозить зерно не вариант: ближайшие соседи Украины решительно против попадания в их страны зерна по бросовым ценам, из-за чего страдают местные производители. По воздуху также невозможно: мало того что небо над Украиной закрыто для гражданской авиации, так ещё и перевозка зерна таким способом сразу же сделает его золотым в плане стоимости.

Вариантов не так уж много, но кое-какой странный план в Киеве всё же придумали. Как сообщил сегодня глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, была достигнута договорённость с Хорватией об использовании хорватских портов на реке Дунай и в Адриатическом море для транзита украинского зерна.

Как этот процесс будет реализован, пока не вполне понятно. Не будем изображать из себя великих географов, но между Украиной и Хорватией разместились Румыния и Венгрия. Последняя вряд ли будет содействовать Киеву, а если маршрут пойдёт через Румынию, то ему ещё необходимо миновать Сербию, которая также вряд ли будет помогать Украине. В общем, план странный, и у нас в его отношении пока критически мало информации.

#украина #экономика #зерновая сделка #хорватия
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