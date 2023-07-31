По крайней мере, об этом сообщает источник СМИ в ОПК.

Поскольку за последние 50—70 лет в мире не было ни одного реального масштабного конфликта между технологически равнозначными противниками (пускай и один из них является таковым исключительно за чужой счёт и выполняет роль прокси), то, как ведутся боевые действия на Украине у многих вызывает натуральные разрывы шаблонов. С одной стороны, линия боевого соприкосновения изрыта окопами и усеяна минными полями, а с другой, в ходе боевых действий применяются такие суперсовременные системы вооружений, как беспилотники разных классов, средства подавления, высокоточное оружие прочая гордость «оборонки».

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Данное изображение носит исключительно иллюстративную цель и не является фотографией комплекса РЭБ "Сапфир".

В условиях перенасыщенности беспилотниками и беспроводными каналами связи большую роль играют системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), и вот, как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в «оборонке», один из новых комплексов РЭБ был испытан в зоне специальной военной операции. Речь идёт о комплексе «Сапфир», предназначенном для прикрытия инженерных подразделений от беспилотников разных типов.

Как сообщает издание, «Сапфир» способен обнаруживать цели в радиусе до 30 километров, а подавлять их в радиусе до 5 километров. В рамках испытаний комплекс показал себя «хорошо», и, по словам источника ТАССа в ОПК, без него инженеры на задания не выезжали.