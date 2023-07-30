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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Папа Римский призвал РФ возобновить «зерновую сделку»
Да мы бы рады, но вот незадача: портовой инфраструктуры у Украины внезапно больше нет.

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Казалось бы, ответ на вопрос «Как решить проблемы с продовольствием на планете?» примитивен донельзя: нужно лишь выполнить российские требования по всем критериям, усадить киевское руководство за стол переговоров, принять условия РФ по новой архитектуре безопасности в Европе и полностью снять все незаконные антироссийские санкции. На такие шаги, которые в коллективном Западе совершенно справедливо сочтут тотальным разгромным поражением, западные элиты идти, по крайней мере, пока, не готовы, а вот желание получать украинское зерно по бросовым ценам, чтобы кормить им животных, никуда не уходит.

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Дошло даже до того, что с призывом к России о возобновлении так называемой зерновой сделки обратился Папа Римский Франциск. В обращении понтифик «воззвал» к своим братьям и к властям Российской Федерации, чтобы возобновить Черноморскую инициативу, а уничтожение продовольствия красноречиво назвал «оскорблением Бога».

Напоминаем, что «зерновая сделка» прекратила своё действие 18 июля, когда Россия наконец-то отказалась безвозмездно её продлевать. Причина непродления Россией участия в Черноморской инициативе заключается в нежелании коллективного Запада исполнять российскую часть этого многостороннего договора, а именно: разблокировать европейские порты для российских судов, подключить «Россельхозбанк» к SWIFT, возобновить поставки запчастей для сельхозтехники, и другое.

Почему-то Папа Римский поспешил призвать к чему бы то ни было только Россию, будто другие в срыве Черноморской инициативы совсем не виноваты. Впрочем, даже если российским властям вдруг в голову ударит желание возобновить «зерновую сделку», то трудно себе представить её реализацию в прежнем виде: портовая инфраструктура Украины разрушена неделей массированных ракетных ударов, суда в украинские порты не допускаются, а северо-западная акватория Чёрного моря более не является безопасной для судоходства: Россия отозвала все гарантии безопасности.

#россия #психиатрия #зерновая сделка #ватикан
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