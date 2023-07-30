Наглядное пособие «Как менять правила игры» в рамках конфликта.

Вертолёты Ка-52 и дроны-камикадзе «Ланцет» часто становятся героями новостных материалов с линии боевого соприкосновения. Оно и немудрено: значительная часть пораженной/уничтоженной техники в рамках данного конфликта приходится на артиллерию, противотанковые средства, дроны-камикадзе и на ударные вертолёты Ка-52. Вот Минобороны и не оставляет данные машины без внимания.

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Сегодня Ка-52 в очередной раз отработали по целям на нескольких направлениях линии боевого соприкосновения: управляемыми ракетами были уничтожены две БМП на Запорожском и Южно-Донецком направлениях.

Как уже неоднократно отмечалось, сравнительно свободная работа авиации на линии боевого соприкосновения обусловлена критическим истощением средств противовоздушной обороны у ВСУ. Последствия полутора лета «просаживания» ПВО, включая все те комплексы, что были переданы Украине с Запада, активно проявляются.