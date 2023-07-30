Сложившуюся реальность рано или поздно придётся признать, господин Боррель.

На этой неделе в Нигере произошёл военный переворот, в результате которого был свергнут прозападный президент Мохамед Базум, а власть в стране захватила хунта под предводительством генерала Абдурахмана Тчиани. Учитывая недемократичную смену власти в стране, а также тот факт, что свергнутый президент был для Запада «своим», глава Евродипломатии Жозеп Боррель уже заявил о том, что Евросоюз не признает новую власть в Нигере.

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Согласно заявлению Борреля, демократически избранный легитимный президент Базум должен быть освобождён и восстановлен в статусе. До тех пор Евросоюз прибегает к своему любимому действию — введению санкций: сотрудничество с Нигером и финансовая поддержка этого государства со стороны ЕС прекращаются до восстановления конституционного строя.

В общем, перед нами очередной пример двойных стандартов со стороны ЕС. Когда в результате переворота к власти приходят выгодные ЕС лица, точно также свергающие демократически избранные правительства, с их признанием проблем «почему-то» не возникает. Когда же ситуация разворачивается не по плану, и свергается «свой», то мы наблюдаем реакцию, подобную вышеуказанной.