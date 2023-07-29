Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Путин о потерях бронетехники ВСУ с начала наступления: 415 танков и более 1300 бронемашин разного класса
Потери чудовищные, и это «наступ» ещё не закончился.

реклама

Поскольку нынешний конфликт на Украине представляет собой конфликт на истощение, тот, кто наносит противнику более тяжёлые потери, при этом минимизируя свои, в конечном счёте и окажется победителем, диктующим условия окончания боевых действий. С украинской точки зрения перспективы развития ситуации совсем не радужные: своей промышленности больше практически нет, возможность восстанавливать боеспособность зиждется исключительно на готовности коллективного Запада вливать в Украину деньги и ресурсы, потери в технике огромные, а потери в личном составе аморально даже озвучивать.

реклама

О том, сколь серьёзные потери понесли ВСУ только с 4 июня, когда началось так называемое контрнаступление сразу на нескольких направлениях линии боевого соприкосновения, рассказал сегодня президент России Владимир Путин в рамках общения с журналистами по итогам саммита «Россия—Африка». Согласно предоставленной Путину статистике Минобороны, с 4 июня и к моменту ответа на вопрос потери ВСУ в танках составили 415 единиц. Помимо этого ВСУ утратили в боях 1300 единиц бронемашин разного класса. И это без учёта артиллерии, авиации, лёгкой техники, автомобилей, спецтехники и так далее.

На сегодняшний день, добавил глава государства, интенсивность боевых действий на линии боесоприкосновения снизилась по сравнению с тем, что было два дня назад. Это может свидетельствовать о желании ВСУ восстановить боеспособность. Проще говоря — заместить потери.

#россия #украина #боевые действия
рекомендации
RTX 3070 за 40тр c началом
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

«Зубы обломают»: в Госдуме прокомментировали заявление Буданова о «скором» заходе ВСУ в Крым
СМИ: Саудовская Аравия в августе проведёт мирные переговоры по Украине
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

"Просверлит всё" - Новый умный снаряд "Дрель" готовится к применению в СВО
5
Что за ракету Иран пообещал применить против флотилии США - разбираемся в подробностях
3
Почему GeForce GT 710 в 2023 году расходятся как горячие пирожки
80
Зачем люди выкручивают антенны у Wi-Fi роутера - разоблачаем мифы
14
Правильно и с умом выбираем блок питания для своего ПК
27
Поставки Индией Армении РСЗО Pinaka вызвала серьезную озабоченность в Азербайджане
1
"Экзорцист Ватикана" - краткий обзор фильма
5
Все что известно о будущей "Nintendo Switch 2"
3
Как выбрать внешний накопитель: практические советы и рекомендации
4
Самые смертоносные и интересные образцы нового иранского вооружения
2

Сейчас обсуждают

Олег
23:58
Прикольная тачка. А тесла 1.99 до 100 нигде не показывала. да и до 100 быть не может, т.к если автор не в курсе,в США мили и 60 миль это 96. Лучшее время теслы 2.2, до 100
Скоро стартуют продажи топового электрического седана Lucid Air Sapphire Edition
Серж Диезз
23:55
Сейчас 2023 год, у АМД до сих пор прогар плат или отваливающиеся усб норма, о чем тут говорить, стандарт качества, амедешная рулетка. А теперь попробуй обменять по гарантии в странах где ее нет
Процессоры Intel Core 15-го поколения получат до 40 ядер и останутся без Hyper-Threading — инсайд
Серж Диезз
23:52
там еще фулл лоад, это еще лучше, интел и при слабых нагрузках жрать меньше будет, браузер, видео, то что у людей чаще всего. Амуде после включения на рабочем столе уже жрет 3х, знаменитая "энергоэффе...
Процессоры Intel Core 15-го поколения получат до 40 ядер и останутся без Hyper-Threading — инсайд
От LoL до KeK один шаг
23:48
"И да прожигает платы) годный выбор что)) AMD moment" Когда интел горел при активации хмр - это норм. Когда амд горят при активации хмр - это караул)) Оверы, видимо, уже не те.
Процессоры Intel Core 15-го поколения получат до 40 ядер и останутся без Hyper-Threading — инсайд
32.50
23:39
первое правило выбора БП - берем БП с алиэкспресс.
Правильно и с умом выбираем блок питания для своего ПК
От LoL до KeK один шаг
23:35
Вот я, допустим, живу в Беларуси, для меня дели тариф Калифорнии на 3.2) "тут только игры" Тут не только игры, будь внимательнее. "интел в покое жрет в 3 раза меньше" Ок, покупай интел, включай пк...
Процессоры Intel Core 15-го поколения получат до 40 ядер и останутся без Hyper-Threading — инсайд
Sergej V
23:34
Collaboratory Liquid Pro стоит от 9 евро, Prolimatech PK-3 от 10 ну хз хз
В тесте 90 термопаст ожидаемо победила Prolimatech PK-3 Nano Aluminum — лидер остался прежним
Мама Кафка
23:29
У меня с женой не пропадает никогда огонёк, потому что у меня её нету, и она мне на xyй не нужна. Шах и мат куколд
Обзор фильма "Любовь и другие лекарства" - анализ повесточки и поиск скрытых смыслов
klopcha
23:25
Ёптить, сказали ему - не надо СССР, нет, как баран в одни ворота.
Путин сообщил о списании Африке долгов на 23 миллиарда долларов и поставках оружия
Тимур Вихарев
23:25
Заголовок не соотвествует статья, и статья шлак. Не упомянуто что ssd в отключенном состоянии через 3 года будет совершенно чистый, не упомянуто что с ssd при выходе из строя контроллера данные получ...
SSD или HDD: что лучше использовать для бэкапов и архивов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем