Потери чудовищные, и это «наступ» ещё не закончился.

Поскольку нынешний конфликт на Украине представляет собой конфликт на истощение, тот, кто наносит противнику более тяжёлые потери, при этом минимизируя свои, в конечном счёте и окажется победителем, диктующим условия окончания боевых действий. С украинской точки зрения перспективы развития ситуации совсем не радужные: своей промышленности больше практически нет, возможность восстанавливать боеспособность зиждется исключительно на готовности коллективного Запада вливать в Украину деньги и ресурсы, потери в технике огромные, а потери в личном составе аморально даже озвучивать.

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О том, сколь серьёзные потери понесли ВСУ только с 4 июня, когда началось так называемое контрнаступление сразу на нескольких направлениях линии боевого соприкосновения, рассказал сегодня президент России Владимир Путин в рамках общения с журналистами по итогам саммита «Россия—Африка». Согласно предоставленной Путину статистике Минобороны, с 4 июня и к моменту ответа на вопрос потери ВСУ в танках составили 415 единиц. Помимо этого ВСУ утратили в боях 1300 единиц бронемашин разного класса. И это без учёта артиллерии, авиации, лёгкой техники, автомобилей, спецтехники и так далее.

На сегодняшний день, добавил глава государства, интенсивность боевых действий на линии боесоприкосновения снизилась по сравнению с тем, что было два дня назад. Это может свидетельствовать о желании ВСУ восстановить боеспособность. Проще говоря — заместить потери.