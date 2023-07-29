Но почему-то без России.

Саудовская Аравия неоднократно предлагала свои посреднические услуги в рамках конфликта на Украине: с её помощью происходили обмены пленными, а непосредственно Эр-Рияд явно неровно дышит при мысли о том, чтобы стать новым центром миротворчества. О том, что в Саудовской Аравии в городе Джидда с 5 по 6 августа пройдут мирные переговоры по Украине, разузнало сегодня издание The Wall Street Journal.

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Согласно имеющимся у журналистов сведениям, для участия в переговорах приглашены представители тридцати государств. Что примечательно, решать вопрос Украины, по всей видимости, каким-то образом собираются без России: в списке приглашённых на переговоры она не значится. Зато в Джидду приедут представители коллективного Запада, а также Бразилии, Индии, ЮАР и, что удивительно, представители самой виновницы торжества — Украины.

Скорее всего, если информация не является «фейком», речь идёт о первом этапе переговоров — своего рода прощупывание почвы — в рамках которого коллеги России по группе БРИКС передадут Москве содержание встречи. Требования России всем прекрасно известны, и без их полного и безусловного выполнения говорить, в общем-то, не о чем.