Сначала бы хоть до первой линии российской обороны добраться... Даже это выглядит непреодолимой задачей.

Вчера вечером глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов, пытаясь в очередной раз подбодрить украинскую публику на фоне полного отсутствия успехов в рамках «контрнаступления», опять заявил о скором заходе ВСУ в Крым. И хотя на этот раз Буданов не стал давать конкретных сроков, дней и месяцев, ограничившись лишь крайне растяжимым «скоро», в Госдуме решили не оставлять это заявление без резкого комментария.

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Так, депутат Госдумы Леонид Ивлев заявил, что при попытке что-то предпринять в отношении Крыма ВСУ обломают себе зубы, а Буданова с его фантазиями сравнил с Чеширским котом, правда, с той лишь разницей, что улыбаться украинский «Чеширский кот» будет беззубой улыбкой.

Стоит добавить, что бравады, исторгаемые из уст украинского военно-политического руководства, не подкреплены реалиями на поле боя. В действительности ВСУ не могут добраться даже до первой линии российской обороны («линии Суровикина»), застревая в минных полях в так называемой серой зоне. Учитывая, что на пути в Крым выстроено несколько таких линий, а морская десантная операция ВСУ в реалиях уничтоженного флота и разбитой недавно портовой инфраструктуры крайне маловероятна, заявления Буданова и иже с ним звучат поистине фантастично.