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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Нигерия задумалась о закупке российских перспективных истребителей Су-75
А расплачиваться будете чем?

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Истребители Су-75 пока ещё толком даже не производятся, не говоря уж об их испытаниях и включении в состав российских воздушно-космических сил, но некоторые государства настолько воодушевлены их расписанными на бумаге характеристиками, что даже подумывают об их закупке тогда, когда это станет возможно.

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В частности, представители Нигерии, поучаствовавшие в саммите «Россия-Африка» в Санкт-Петербурге, заинтересовались Су-75, о чём сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев. Здесь необходимо отметить, что Су-75 является лишь одним из российских самолётов, на которые положила глаз нигерийская делегация: страна в целом заинтересована в российской боевой авиации.

По замыслу, Су-75 является своеобразным «младшим братом» многоцелевого истребителя пятого поколения Су-57. Дешевле в производстве, соответственно, может выпускаться в больших количествах, при этом не сильно уступая своему «старшему брату» по эффективности, особенно в локальных конфликтах невысокой интенсивности.

#россия #политика #авиация #истребители #промышленность #су-75 #нигерия
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