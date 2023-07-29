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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Польский премьер снова выразил опасения касательно переброски бойцов ЧВК «Вагнер» в сторону Польши
Моравецкий считает, что это шаг к «гибридной атаке» на территорию Польши.

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Передислокация преданных не стране, а своему командованию бойцов ЧВК «Вагнер» в Беларусь после неудавшегося вооружённого мятежа стала для граничащих с Беларусью государств одной большой и нешуточной зубной болью. Сильнее всего по этому поводу переживает Польша, премьер-министр которой Матеуш Моравецкий сегодня заявил о том, что группа из сотни «наёмников из группы «Вагнера» выдвинулась к Сувалкскому коридору».

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По мнению Моравецкого, перед нами хитрый план ведения Россией гибридной войны против Польши: бойцы «Вагнера» будут переодеты в белорусскую пограничную униформу и помогать нелегальным мигрантам попадать на территорию Польши. Кроме того, фантазия Моравецкого зашла дальше, и он даже заявил, что сами «вагнеровцы» также могут пересекать белорусско-польскую границу под видом нелегальных мигрантов, тем самым создавая для Польши «дополнительные риски».

И хотя заявление Моравецкого на первый взгляд выглядит как паранойя вкупе с оправданием усиления польской военной группировки у границ с Беларусью, но отчасти рациональное зерно в его словах есть. Бойцы «Вагнера», в теории, действительно могли бы провернуть нечто подобное, чтобы впоследствии устраивать диверсии на тех же разгрузочных базах в Польше, через которые оружие и техника эшелонами едут на Украину. Было бы правильно и своевременно, но останется эта идея только идеей или же будет воплощена в жизнь, покажет только время.

#россия #политика #боевые действия #польша #беларусь #чвк "вагнер" #белоруссия
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