Кажется, Блинкен сам удивился тому, насколько логичную и реалистичную версию выдвинул. Прежде он за этим замечен не был.

На днях состоялся визит российской военной делегации во главе с министром обороны Сергеем Шойгу в КНДР. Официально озвученная причина визита — принятие участия в праздновании 70-летия окончания конфликта, известного во всём мире, как Корейская война, но который в КНДР называют «победой корейского народа в Отечественной освободительной войне». Естественно, все прекрасно понимают, что данное обоснование визита целой делегации — лишь часть общего плана. А вот что это за план, неизвестно. Госсекретарь США Энтони Блинкен, впрочем, к удивлению многих, поделился наиболее жизнеспособной версией происходящего.

реклама

По словам Блинкена, «Россия отчаянно ищет поддержку, оружие, где бы она его ни нашла», и именно это сейчас происходит в Северной Корее с визитом российской военной делегации.

Следует отметить, что данная версия вполне жизнеспособна и, к слову, считается наиболее правдоподобной даже внутри России. Дело в том, что хоть РФ и многократно нарастила производство вооружений и боеприпасов, но то, сколько ещё продлится этот конфликт, неизвестно (коллективный Запад явно идёт ва-банк), а запасы вооружений и боеприпасов впоследствии предстоит долго восстанавливать. И вот здесь как нельзя кстати может прийтись поддержка КНДР, использующей в своей военной технике те же самые советские/российские калибры, подходящие к российской артиллерии и танковым пушкам. И хотя реального дефицита снарядов на линии боевого соприкосновения нет и не было, но и избытка их тоже не бывает.