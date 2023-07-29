Почему-то подобные репортажи в западных СМИ считаются нормальными.

Не секрет, что западная информационная машина на полную мощность работает на Украину: её действия выдаются за героические, что же до средств... Любые средства хороши. В частности, сегодня в репортаже американского телеканала CNN были впервые продемонстрированы морские беспилотники (безэкипажные катера), которыми Украина намеревается атаковать российские корабли в Чёрном море.

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Согласно комментарию журналиста, данный дрон нашпигован 300 килограммами взрывчатки, а дальность его действия составляет 800 километров.

Если отбросить изрядную долю озвученной в репортаже пропаганды, как то «иногда российским военным улыбается удача, и они подбивают эти дроны» (в реальности никакой удачи нет: перехватывается абсолютное большинство этих морских беспилотников), то перед нами не что иное, как оказание Украине медвежьей услуги со стороны CNN: выдача тактико-технических характеристик и возможностей данных дронов. С другой стороны, наивно полагать, что ВС РФ и так всё досконально об этих беспилотниках не знают.

Следует отметить, что Россия на протяжении недели наносила сокрушительные ракетные и беспилотные удары по портовой инфраструктуре Украины, которая использовала её в военных целях под прикрытием так называемой зерновой сделки. Целями этих ударов были в том числе цеха по производству и места хранения тех самых безэкипажных катеров, ставших героями репортажа CNN.